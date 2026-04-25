Neues Fernbus-Terminal für Dresden: Simmel soll es jetzt richten
Dresden - Neuigkeiten zum seit 2020 geplanten Fernbusterminal am Hauptbahnhof. Laut Rathaus wird Lebensmittelhändler Peter Simmel (66) neuer Investor. Er verspricht eine zügige Umsetzung.
Geplant ist ein neues Hochhaus mit Fernbusterminal, Fahrradparkhaus, Läden und Restaurants auf dem Wiener Platz - eine 100 Millionen Euro schwere Investition.
Zuvor lag die Federführung bei der S&G Development GmbH, jetzt will sie das Mega-Projekt veräußern - an Peter Simmel (66).
"Da mir Dresden sehr am Herzen liegt, engagiere ich mich für das Projekt. Wir wollen es zügig in die Umsetzung bringen", betont er.
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Dafür gibt's ein Bonbon vom Rathaus: Der Zuschuss soll von 1,5 auf 2,5 Millionen Euro erhöht werden.
Das Geld soll aus Einnahmen der Stellplatzablöse kommen. Über eine entsprechende Vorlage muss der Stadtrat noch abstimmen.
Titelfoto: Montage: Petra Hornig, S&G Development