Neues Fernbus-Terminal für Dresden: Simmel soll es jetzt richten

Dresden - Neuigkeiten zum seit 2020 geplanten Fernbusterminal am Hauptbahnhof. Laut Rathaus wird Lebensmittelhändler Peter Simmel (66) neuer Investor. Er verspricht eine zügige Umsetzung.

Peter Simmel (66) wird neuer Investor. Sein Simmel-Markt liegt gleich neben dem Baufeld. © Petra Hornig

Geplant ist ein neues Hochhaus mit Fernbusterminal, Fahrradparkhaus, Läden und Restaurants auf dem Wiener Platz - eine 100 Millionen Euro schwere Investition.

Zuvor lag die Federführung bei der S&G Development GmbH, jetzt will sie das Mega-Projekt veräußern - an Peter Simmel (66).

"Da mir Dresden sehr am Herzen liegt, engagiere ich mich für das Projekt. Wir wollen es zügig in die Umsetzung bringen", betont er.