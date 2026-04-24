Führungswechsel an der Offiziersschule

Dresden - Führungswechsel bei der Truppe: Brigadegeneral Ralf Peter Hammerstein (52) hat am Donnerstag das Kommando der Offiziersschule des Heeres übernommen.

Brigadegeneral Ralf Peter Hammerstein (52). © Gerhard Graef

In der Stauffenberg-Kaserne übergab Generalmajor Olaf Rohde (59) das Amt feierlich von Brigadegeneral Stephan Willer (55).

Nach anderthalb Jahren wechselt dieser von Dresden in den Bendlerblock nach Berlin, wird dort als stellvertretender Abteilungsleiter Politik beim Verteidigungsministerium gebraucht.

Hammerstein stand zuletzt an der Spitze der Panzerbrigade 41 Vorpommern in Neubrandenburg.

Der zweifache Familienvater war bereits in Sarajevo, Mali und im Kosovo stationiert.

Die Offiziersschule des Heeres ist DIE Ausbildungsstätte für Offiziersanwärter und Offiziere der Landstreitkräfte.