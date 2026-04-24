Führungswechsel an der Offiziersschule

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Führungswechsel bei der Truppe: Brigadegeneral Ralf Peter Hammerstein (52) hat am Donnerstag das Kommando der Offiziersschule des Heeres übernommen.

Von Erik Töpfer

Dresden - Führungswechsel bei der Truppe: Brigadegeneral Ralf Peter Hammerstein (52) hat am Donnerstag das Kommando der Offiziersschule des Heeres übernommen.

Brigadegeneral Ralf Peter Hammerstein (52).
Brigadegeneral Ralf Peter Hammerstein (52).  © Gerhard Graef

In der Stauffenberg-Kaserne übergab Generalmajor Olaf Rohde (59) das Amt feierlich von Brigadegeneral Stephan Willer (55).

Nach anderthalb Jahren wechselt dieser von Dresden in den Bendlerblock nach Berlin, wird dort als stellvertretender Abteilungsleiter Politik beim Verteidigungsministerium gebraucht.

Hammerstein stand zuletzt an der Spitze der Panzerbrigade 41 Vorpommern in Neubrandenburg.

Dresden: "Trinket Box" in Dresden: Kleine Tauschbox im Hechtviertel wird zum Hit
Dresden Lokal "Trinket Box" in Dresden: Kleine Tauschbox im Hechtviertel wird zum Hit

Der zweifache Familienvater war bereits in Sarajevo, Mali und im Kosovo stationiert.

Die Offiziersschule des Heeres ist DIE Ausbildungsstätte für Offiziersanwärter und Offiziere der Landstreitkräfte.

Seit der Einweihung des Neubaus im Jahr 1998 werden hier jährlich 4500 militärische Führungskräfte - vom Offiziersanwärter bis zum Bataillonskommandeur - aus- und fortgebildet.

Titelfoto: Gerhard Graef

Mehr zum Thema Dresden Lokal: