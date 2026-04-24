Straße in Dresden eingebrochen: DVB müssen Linie umleiten

Dresden - Plötzlich war in Dresden-Trachau ein großes Loch! Am Donnerstag ist auf der Industriestraße in Höhe der TEDi-Filiale ein Teil der Fahrbahn eingebrochen. Derzeit können dort keine Busse rollen.

Wegen eines großen Lochs muss mitten auf der Industriestraße eine Absperrung stehen. Autos können beidseitig vorbeifahren. © Eric Münch

Wie die Stadt auf TAG24-Anfrage mitteilte, geschah der Vorfall in den frühen Nachmittagsstunden gegen 14 Uhr. Das Loch befinde sich in der Straßenmitte und untergrabe die nördlich gelegene Spur.

Alle Halter der dort parkenden Fahrzeuge seien durch die Polizei benachrichtigt worden, sodass eine Räumung des betroffenen Bereichs zeitnah hätte stattfinden können.

"Durch die Straßeninspektion erfolgte umgehend eine Absperrung des etwa zwei Meter tiefen Einbruchs, mitsamt der nördlichen Fahrspur und die Aufstellung von Halteverbotsschildern", so das Rathaus.

Nach Angaben eines Foto-Reporters konnte ein Bus gerade noch rechtzeitig bremsen und so einen Unfall vermeiden. Laut DVB muss die Linie 70 vorerst in beide Richtungen umgeleitet werden. Die Haltestellen Boxdorfer Straße, Wilder-Mann-Straße und Markusfriedhof entfallen.