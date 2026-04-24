Filmreifer Abverkauf: Ansturm auf die Kinosessel

Dresden - Riesen-Ansturm auf den Kristallpalast! Weil sie ihren siebten Saal an der St. Petersburger Straße zum IMAX-Kino ausbauen , verhökerte Cineplex am Freitag die alten Kinosessel darin - für gerade einmal 5 Euro das Stück . Was als gesitteter Abverkauf geplant war, artete in Rangeleien aus.

Bevor es losging, war alles vorbei. © Thomas Türpe

"Ab halb eins wurden wir überrannt", sagte Cineplex-Eventmanagerin Nathalie Eckelmann (34) zu TAG24.

Eigentlich war geplant, Interessierte schlangenweise ab 14.30 Uhr reinzulassen. Doch ab 11 Uhr standen die Ersten vorm roten Absperrband.

Es führte eins zum anderen, zum eigentlichen Start waren alle 582 Stühle vergriffen. "Sagen wir's so", so Eckelmann, "nach unseren Möglichkeiten ist es bestmöglich gelaufen."

Silko Zander (46) hatte Glück. Der Chef des IBH-Rechenzentrums in Coschütz hatte sich um 13 Uhr in die Schlange stellen wollen.