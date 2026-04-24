Filmreifer Abverkauf: Ansturm auf die Kinosessel
Dresden - Riesen-Ansturm auf den Kristallpalast! Weil sie ihren siebten Saal an der St. Petersburger Straße zum IMAX-Kino ausbauen, verhökerte Cineplex am Freitag die alten Kinosessel darin - für gerade einmal 5 Euro das Stück. Was als gesitteter Abverkauf geplant war, artete in Rangeleien aus.
"Ab halb eins wurden wir überrannt", sagte Cineplex-Eventmanagerin Nathalie Eckelmann (34) zu TAG24.
Eigentlich war geplant, Interessierte schlangenweise ab 14.30 Uhr reinzulassen. Doch ab 11 Uhr standen die Ersten vorm roten Absperrband.
Es führte eins zum anderen, zum eigentlichen Start waren alle 582 Stühle vergriffen. "Sagen wir's so", so Eckelmann, "nach unseren Möglichkeiten ist es bestmöglich gelaufen."
Silko Zander (46) hatte Glück. Der Chef des IBH-Rechenzentrums in Coschütz hatte sich um 13 Uhr in die Schlange stellen wollen.
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Gibt es bald wieder Kinositze für daheim?
"Ich hab mit 'ner Stunde gerechnet. Aber es gab ja nicht mal 'ne Schlange!", lacht er. Mit 22 Sesseln wollen sie ihr Büro, die Küche, den Seminarraum aufhübschen.
"Im Winter haben wir Kinoabende in der Belegschaft. Da bietet sich das natürlich an."
Auch Benjamin Arnold (36) ergatterte sieben Sitze.
Seit Anfang Januar baut er einen Escape-Room in die Yenidze, die Kinostühle sollen das Foyer verschönern.
Henry (19) aus Cottbus ging leer aus. Es wäre schon "ein enormer Flex", einen Kinosessel in "der eigenen Bude" stehen zu haben.
Cineplex bereitet derzeit den Umbau eines Rundkino-Saals vor. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal.
Titelfoto: Thomas Türpe