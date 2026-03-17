Trotz Ärger im Vorjahr: Rathaus lässt wieder einige Brunnen trocken

Dresden - Bald sprudelt's wieder! Doch nicht überall: Von 102 Dresdner Brunnen werden in der kommenden Saison nur 95 in Betrieb genommen. Das teilte das Rathaus auf Nachfrage von Team Zastrow mit.

Beim Hyazinthenbrunnen an der Grunaer Straße fehlt es an Brunnentechnik. © Eric Münch

Demnach bleibt der Findlingsbrunnen im Stadtteilzentrum Gruna vor der ehemaligen Kaufhalle wegen Bauarbeiten im Umfeld trocken.

An der Grunaer Straße fehlt es an Brunnentechnik, weshalb der Glasbrunnen dort im Winterschlaf bleibt.

Diese Begründung wurde auch für den Schillerbrunnen an der gleichnamigen Straße und die Brunnenschalle an der Täterstraße in Bühlau genannt.

Der erst im April 2023 eingeweihte Bartholomäi-Brunnen im gleichnamigen Park an der Rosenstraße ist nach einer Havarie im Technikraum schon wieder defekt, das Pendant am Neustädter Bahnhof in einem so schlechten Zustand, dass es nicht in Betrieb genommen werden kann.

Der Hietzigbrunnen an der Kreuzkirche liegt in einer Baustelle.