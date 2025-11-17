Neues TU-Dresden-Logo doch teurer als gedacht

Die Einführung des neuen Logos der Technischen Universität Dresden kostet deutlich mehr als ursprünglich erwartet.

Von Benjamin Schön

Erschließt sich nicht jedem: das neue Logo der TU.
Während die Hochschule zunächst von einem hohen vierstelligen Betrag für die gesamte Umstellung, etwa neue Schilder und Folierungen, ausgegangen war, hat sich diese Summe doch erheblich erhöht.

Das neue Logo, für das es mächtig Kritik hagelte, entstand in Zusammenarbeit mit der Berliner Agentur 3pc. Von Seiten der Agentur wurden 8800 Euro (netto) für Konzept und Gestaltung berechnet.

Zusätzlich war eine TU-Mitarbeiterin maßgeblich an Planung, Ausarbeitung und Erstellung des Logos beteiligt. Ihr Arbeitsaufwand lässt sich jedoch nicht konkret beziffern.

Für die Umsetzung im Alltag rechnet die Universität nun mit Folgekosten von rund 26.000 Euro (netto). Der Grund?

Altvertraut, aber auch altbacken? Das herkömmliche Logo der TU Dresden hat scheinbar ausgedient.
"Durch umfängliche Anmeldung weiterer Bedarfe hat sich der Betrag deutlich erhöht", heißt es von der TU. Diese entstehen unter anderem durch das Folieren von Campus-Stelen, Wegweisern, Gebäudeschildern und Fahrzeugen.

