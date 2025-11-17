Neues TU-Dresden-Logo doch teurer als gedacht

Erschließt sich nicht jedem: das neue Logo der TU. © Bildmontage: Thomas Türpe, TU Dresden

Während die Hochschule zunächst von einem hohen vierstelligen Betrag für die gesamte Umstellung, etwa neue Schilder und Folierungen, ausgegangen war, hat sich diese Summe doch erheblich erhöht.

Das neue Logo, für das es mächtig Kritik hagelte, entstand in Zusammenarbeit mit der Berliner Agentur 3pc. Von Seiten der Agentur wurden 8800 Euro (netto) für Konzept und Gestaltung berechnet.

Zusätzlich war eine TU-Mitarbeiterin maßgeblich an Planung, Ausarbeitung und Erstellung des Logos beteiligt. Ihr Arbeitsaufwand lässt sich jedoch nicht konkret beziffern.

Für die Umsetzung im Alltag rechnet die Universität nun mit Folgekosten von rund 26.000 Euro (netto). Der Grund?