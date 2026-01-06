Anlieger frustriert: Riesenzoff um Rad-Stellplätze
Dresden - Stadtweit wurden im vergangenen Jahr an 24 Standorten 242 Radbügel aufgestellt. An der Warthaer Straße in Cotta sorgt die Maßnahme für großen Frust unter Anliegern.
Entlang eines rund 100 Meter langen Abschnitts wurden Ende November 17 Bügel in Straßenpflaster und Asphalt der Fahrbahn eingelassen. Dafür fielen an einer Kreuzung sieben Parkplätze weg.
Geschäfte seien für Kunden und Lieferverkehr nun schwerer zu erreichen, berichten Betroffene.
Am liebsten sofort rückgängig machen würde Juniorchef Martin Hartmann (36) von der örtlichen Bäckerei die Maßnahme. "Kaum ein Fahrrad steht tagsüber an den Bügeln." Das Rathaus habe die Halter ohne Vorankündigung aufgestellt.
Ein Haus weiter betreibt Ines Dietrich (53) einen Cateringservice.
"Meine Gäste schütteln alle mit dem Kopf", sagt sie. Sie verweist auf den nah gelegenen MOBI-Punkt: "Es gibt tausend andere Möglichkeiten, um die Bügel zu platzieren."
Parksituation in Cotta schwierig: Selbst Anwohner müssen ausweichen
Auch brenzlige Situationen im Straßenverkehr habe sie beobachtet: Autos und Radfahrer müssten wegen der Bügel stellenweise sehr nah an das Gleisbett heranfahren.
Manch ein Lkw komme so nicht mehr an der entgegenkommenden Straßenbahn vorbei. Teilweise müssten Anwohner wegen der engen Platzverhältnisse auf Nebenstraßen ausweichen. Das verschärfe die Parksituation, so Dietrich.
Eine Bedarfsprüfung sei Grundlage für die Aufstellung gewesen, erklärte der Geschäftsbereich von Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) im Dezember.
Stadtbezirksbeirat Torsten Nitzsche (50, Freie Wähler) zeigte sich ebenfalls überrascht: "Ich verlange für Cotta den vollständigen Rückbau."
Auch die CDU macht jetzt Druck, möchte mit der Sitzung des Stadtbezirksbeirats am Mittwoch den Hergang der Aufstellung prüfen lassen. Kosten für die Maßnahme nannte die Verwaltung auf Anfrage zunächst nicht.
Titelfoto: Ove Landgraf