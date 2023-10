Nicht erschrecken! Heute heulen in Dresden wieder die Sirenen

Dresden - Am heutigen Mittwoch um 15 Uhr wird der Ausnahmefall geprobt: 12 Sekunden lang schrillen die 200 städtischen Sirenen über Dresden .

Achtung! Am Mittwoch heulen die Sirenen in Dresden. © DPA/Robert Michael

Dabei handelt es sich um einen Test. Hörbar wird ein Signal sein, das aus einem einmaligen Anstieg, Halten und vernehmbaren Abstieg des Tones besteht. Abgeschlossen wird der Test mit einem Gong.

Auf diese Weise werden einerseits regelmäßig die städtischen Alarmanlagen getestet. Auf der anderen Seite soll das Alarmsignal in Erinnerung bleiben: "Die Bevölkerung wird damit für das Thema 'Warnung' sensibilisiert", so ein Rathaussprecher.

Im Zuge des Testes wird auch die Funktionsfähigkeit des Modularen Warnsystems des Bundes (MoWaS) geprüft.



Dabei haben Krieg und Krise auch in Dresden Spuren hinterlassen: "Seitdem die Zahl an geflüchteten Menschen in Dresden zugenommen hat, weisen wir vorsorglich auf den Sirenenalarm hin, um Missverständnisse zu vermeiden und Ängste abzubauen", erklärt das Rathaus weiter.

Viermal im Jahr, jeweils am zweiten Mittwoch des Quartals, werden die Sirenen getestet. Nächster Alarm ist der 10. Januar 2024, ebenfalls 15 Uhr.