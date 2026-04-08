Nicht erschrecken! Darum wird es heute laut in Dresden

Dresden - Am Nachmittag heulen in ganz Dresden die Sirenen los. Was ist der Grund?

Sorgen machen braucht Ihr Euch nicht. Um 15 Uhr wird es lediglich einen Probealarm geben. © Eric Münch

Ein erneuter Probealarm wird heute Nachmittag um 15 Uhr die Dresdner aufhorchen lassen.

Wie die Stadt mitteilte, wird der Signalton für insgesamt zwölf Sekunden anschwellen, gehalten werden und schließlich wieder abschwellen. Ein Gong wird den Schluss des Probelaufs signalisieren.

Durch Probealarme wie diese soll die Funktionstüchtigkeit der insgesamt 210 Sirenen in Dresden kontrolliert werden. Im Ernstfall können diese durch den eingebauten Akku selbst bei einem Stromausfall noch bis zu 48 Stunden Töne und Durchsagen aussenden.

Dresden verfügt über das modernste Sirenen-Warnsystem in ganz Deutschland. Besonders bemerkenswert ist die Möglichkeit, dass über die Lautsprecher sogar Sprachdurchsagen gesendet werden können. Somit können die Bürger nicht nur schlicht gewarnt werden, sondern gleichzeitig eine Handlungsempfehlung an die Hand bekommen.

Die Probealarme finden in regelmäßigen Abständen jeweils am zweiten Mittwoch eines Quartals um 15 Uhr statt.

Das nächste Mal werden die Sirenen dann am 10. September zu hören sein.