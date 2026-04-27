Nichts geht mehr auf S-Bahn Linie 2 in Dresden: Das ist der Grund

Dresden - Hier stehen die Züge gerade still: "Der Streckenabschnitt zwischen Dresden-Neustadt und Dresden-Klotzsche ist im Moment gesperrt", meldet die Deutsche Bahn am Montagabend. Grund dafür sei ein medizinischer Notfall.

Die S2 fällt am Abend überwiegend aus. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

"Über die Dauer der Sperrung liegen uns leider noch keine Informationen vor", so die Bahn. In der Folge komme es jetzt zu Verspätungen und Teilausfällen.

"Wir haben einen Ersatzverkehr mit Bus zwischen Dresden-Neustadt und Dresden-Klotzsche für Sie eingerichtet", so das Unternehmen.

Der erste Bus startete demnach gegen 18.10 Uhr in Dresden-Neustadt. Ein zweiter Bus wurde ab circa 19.15 Uhr und ein dritter Bus ab 19.30 Uhr jeweils von Dresden-Neustadt erwartet.

"Bitte beachten Sie, dass diese Busse ohne festen Fahrplan verkehren und ggf. verspätet abfahren/ankommen können", so die Bahn.