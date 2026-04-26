Plan gescheitert: Rückschlag beim Verkauf der Stadtreinigung

Dresden - Um Dresdens klamme Kassen aufzubessern und die Stadtreinigung (SRD) fit für die Zukunft zu machen, will OB Dirk Hilbert (54, FDP) das kommunale Unternehmen verkaufen. Doch daraus wird (vorerst) nichts.

OB Dirk Hilbert (54, FDP) will an seinem Verkaufsplan festhalten. © imago/Sven Ellger

Hilberts Plan sah vor, die Stadtreinigung bis Jahresende an den öffentlich-rechtlichen Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) zu verkaufen, der bislang in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge aktiv ist.

Das sollte Geld in die Kassen spülen und über die Stadtgrenzen hinaus Synergien bei der Abfallentsorgung wecken, auch steuerliche Vorteile in Millionenhöhe generieren.

Allerdings spielt der Zweckverband nicht mit. Dessen Mitglieder würden mit dem Kauf der SRD und der Aufnahme Dresdens Gestaltungsspielraum etwa für die künftige Ausrichtung und Gebührenpolitik verlieren.

Der Beitritt der Stadt werde von der Verbandsversammlung nicht empfohlen, teilte das Rathaus mit. Hilbert will dennoch an seinem Plan festhalten.