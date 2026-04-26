26.04.2026 07:33 10 Fragen zur Dresdner Dampfschifffahrt: Käpt'n oder Landratte?

Die Sächsische Dampfschiffahrt mit ihrer weißen Flotte feiert in diesem Jahr ihren 190. Geburtstag. Teste Dein Wissen in einem 10-Fragen-Quiz.

Von Antje Ullrich

Dresden - Die Sächsische Dampfschifffahrt mit ihrer Weißen Flotte feiert in diesem Jahr ihren 190. Geburtstag. Passend zum Saisonauftakt am 1. Mai mit der traditionellen Flottenparade laden wir Euch ein auf eine Zeitreise - durch 190 Jahre voller Höhen und Tiefen, Wendungen, Abschied und Rückkehr. In zehn knackigen Quiz-Fragen manövrieren wir Euch durch fast zwei Jahrhunderte Dampfschifffahrt auf der Elbe. Schiff ahoi!

Um 1900 befand sich die Anlegestelle am Italienischen Dörfchen. © wikipedia 1. Am 8. Juli 1836 wurde die Elbdampfschiffahrts-Gesellschaft gegründet. Am 30. Juli 1837 nimmt die Sächsische Dampfschifffahrt ihren Betrieb mit der Jungfernfahrt welches Raddampfers auf? S - Beatrix R - Königin Maria Dresden Lokal Filmreifer Abverkauf: Ansturm auf die Kinosessel E - Queen Elizabeth 2. Die ersten Schiffe wurden noch auf der Vogelwiese am Johannstädter Elbufer gebaut. Wer gilt als Konstrukteur dieser ersten Dresdner Dampfschiffe? A - Johann Andreas Schubert C - Manfred von Ardenne L - Victor Klemperer 3. Die Sächsische Dampfschifffahrt besaß seit 1855 eine eigene Werft. Am ersten Standort in Blasewitz entstanden 43 Raddampfer und vier Dampffähren. Als sich der Stadtteil dann zum Villenviertel entwickelte, wurde die Werft zu laut und zu eng. 1895 bis 1898 entstand deshalb eine neue Werft an anderer Stelle. In welchem Stadtteil genau? D - Laubegast K - Plauen P - Pillnitz 4. 1879 wurde die "Dresden III" in Betrieb genommen. Bis heute leistet sie ihren Dienst - mit der noch originalen Dampfmaschine - auf der Elbe und ist damit der älteste im Einsatz befindliche Schaufelraddampfer der Flotte. Unter welchem Namen firmiert der Dampfer mittlerweile? O - Stadt Görlitz I - Stadt Zwickau D - Stadt Wehlen

Wie sahen die Dampfer eigentlich vorher aus?

Mittlerweile sind die Dampfer weiß, aber wie sahen sie vorher aus? © picture alliance/dpa 5. Auch der PD "Diesbar" ist ein besonderes Schiff. 1884 gebaut, wird er inzwischen mit der Dampfmaschine des PD "Bohemia" betrieben - die älteste noch im Einsatz befindliche Dampfmaschine der Welt - und als einziger Raddampfer noch womit beheizt? A - Kohle U - Strom Dresden Lokal Führungswechsel an der Offiziersschule H - Holz 6. 1928 bekamen alle Personendampfer einen weißen Anstrich. Die "Weiße Flotte" war geboren. Doch wie sahen die Dampfer eigentlich bis dahin aus? Z - magenta F - rot-gelb M - grün-weiß 7. Der weiße Anstrich wich im 2. Weltkrieg einem Tarnanstrich. Die Schiffe wurden in verschiedene Häfen verlegt, für Versorgungs- oder Evakuierungsfahrten genutzt. Nach Kriegsende war kein Schiff mehr einsatzbereit. Der PD "Leipzig" zum Beispiel wurde bei einem Fliegerangriff 1945 versenkt, nachdem er zu welchem Zweck in Kriegszeiten gedient hat? E - als Kriegsschiff P - als Lazarett I - als Spionagedampfer

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Wie viele Personendampfer zählt die sächsische Flotte?

Wie viele Personendampfer zählt die sächsische Flotte? © picture-alliance / dpa 8. Auch der PD "Krippen" hat eine sehr bewegte Geschichte. Nachdem er 1979 außer Dienst gestellt wurde, sollte er ein Gaststättenschiff an der Saale werden. 1986 an Land gezogen, stand er dort sechs Jahre auf dem Trockenen. 1991 übernahm eine Familie aus Meißen den Dampfer, gründete sogar eine Reederei. 1999 schließlich kehrte er zurück nach Dresden. Für welchen symbolischen Wert wurde der Dampfer damals verkauft? L - einen Euro F - ein Glas Kirschen R - einen warmen Händedruck 9. 1984 besuchte eine internationale Regierungsdelegation Dresden und machte eine Ausfahrt mit dem PD "Dresden". Die Faszination für diesen historischen Seitenraddampfer war so groß, dass man beschloss, ein Schwesterschiff in der Heimat zu konstruieren. Aus welchem Land stammte die Delegation? E - Nordkorea I - Schweiz U - USA 10. Die sächsische Flotte gilt heute als älteste und größte noch betriebene Raddampferflotte der Welt. Wie viele Personendampfer zählt sie? N - 2 L - 5 R - 9

Das gibt es zu gewinnen ...