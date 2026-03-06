Zu wenige Kinder: Wie viele Kitas Dresden noch schließen will

Dresden - Niedrige Geburtenzahlen stellen Dresden vor Herausforderungen bei der Kita-Planung. Betreuungsplätze müssen abgebaut, Kitas geschlossen, womöglich Erzieher entlassen werden. Ein neuer Plan aus dem Rathaus will dem Dilemma begegnen.

Laut Plan sollen zunächst zwölf Kitas schließen, darunter die Kita Geisingstraße bis diesen Sommer. © Norbert Neumann

Dieser Plan sieht vor: In den kommenden Jahren sollen rund 2500 Kita-Plätze wegfallen, bis zu 33 Kitas geschlossen werden. Aktuell gibt es ein Überangebot an Betreuungsplätzen, von 31.027 sind nur 25.269 belegt.

Der Bedarf soll laut Rathaus-Prognose in Zukunft weiter sinken, ab 2035 nur moderat wieder steigen. Ohne Eingriffe könne es ein Überangebot von bis zu 7500 Betreuungsplätzen geben.

Kita-Amtsleiterin Sabina Bibas (61): "Wir konnten uns mal schlecht vorstellen, dass wir mal über solche Kapazitätsreserven verfügen." Man könne nicht so tun, das bestehende Angebot, "koste es, was es wolle", behalten zu können.

Ihr Amt schlägt einen Abbau in drei Stufen vor. In Stufe eins (läuft bereits) sollen zwölf, in Stufe zwei weitere "elf baulich verschlissene, städtische Kitas" dichtmachen.

Im Anschluss soll eine "Bewertungsmatrix" helfen, zu entscheiden, welche acht bis zehn Kitas noch geschlossen werden sollen.