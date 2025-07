Sachsens Zahl im Keller: So wenig Geburten wie seit 1995 nicht mehr

Leipzig/Kamenz - In Sachsen sind im vorigen Jahr so wenig Kinder auf die Welt gekommen wie seit 1995 nicht mehr.

Die beiden Großstädte Leipzig und Dresden dominieren dabei nach Angaben der Statistiker die Entwicklung: Mehr als ein Drittel aller Kinder kam 2024 dort zur Welt. In Leipzig waren es 4811 Geburten und in Dresden 4097. Mit 37 Prozent lebt auch mehr als ein Drittel der Frauen im gebärfähigen Alter in einer der beiden Großstädte.

Zugleich bekommen die Frauen in Leipzig und Dresden aber weniger Kinder als im Rest des Freistaates.

Nur in den beiden Städten lag die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau unter dem Sachsendurchschnitt von 1,22 - in Leipzig bei 1,0 und in Dresden bei 1,1. In den Landkreisen schwankte der Wert zwischen 1,28 im Landkreis Leipzig und 1,5 im Landkreis Bautzen.