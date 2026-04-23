23.04.2026 16:16 "Nimm eins, gib eins": Diese kleine Box zieht plötzlich alle ins Hechtviertel

Wer durchs Hechtviertel läuft, könnte sie übersehen - doch die kleine "Trinket Box" in der Erlenstraße 13 ist Teil eines viralen Trends und sorgt für Aufsehen.

Von Isabel Klemt

Dresden - Wer aktuell durch das Hechtviertel in Dresden spaziert, könnte leicht an der "Trinket Box" vorbeilaufen - und doch steckt dahinter ein viraler Trend, der momentan ganz Deutschland erobert. TAG24 hat nachgehakt.

An der Erlenstraße 13 hängt die Trinket-Box und sorgt für neugierige Blicke. © privat Hinter dem kleinen Kasten an der Erlenstraße 13 steckt Amelie (28), Sozialpädagogin und langjährige Bewohnerin der Neustadt. Sie lebt sehr gern in dem Viertel - und genau deshalb kam ihr der Gedanke, die Tauschbox hier umzusetzen. "Ich hatte richtig viel Spaß dabei, fast so, als würde ich einer echten Leidenschaft nachgehen", verriet die 28-Jährige im Gespräch mit TAG24. Das Konzept dahinter ist simpel: "Nimm eins, gib eins" - ähnlich wie bei den bekannten Bücherschränken. Dresden Lokal Strom abgedreht, Wasser weg: Dutzende Mieter in Dresden plötzlich ohne Dusche und Klo Menschen legen kleine Gegenstände, sogenannte "Trinkets", hinein - etwa Mini-Figuren, Schlüsselanhänger, Sticker oder Schmuck - und dürfen im Gegenzug etwas anderes mitnehmen. "Ich selbst habe eine kleine Leidenschaft für 'Trinkets‘, also kleine, cute, skurrile Dinge. [...] Es gibt mir manchmal das Gefühl, wieder ein bisschen Kind zu sein", verriet die Dresdnerin.

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Malina Florentine hat die kleinen Tauschboxen in Deutschland populär gemacht

Die Berliner Content-Creatorin Malinaflorentine hat das Konzept der kreativen kleinen Tauschboxen hierzulande populär gemacht. © Malina Florentine Sternberg Auf die Idee kam die 28-Jährige durch die sozialen Medien. "Ich verfolge schon länger Malinaflorentine auf Instagram. [...] Vor ein paar Monaten hat sie die erste Trinket-Box in Berlin aufgehängt und ich fand die Idee sofort richtig toll", erzählt Amelie. Gegenüber TAG24 erklärt die Influencerin: "Ich kannte das Konzept Trinket Boxen schon länger von TikTok aus den USA. Vor einigen Monaten gab es dann eine in London und da habe ich dann beschlossen: Ich finde das so toll, das möchte ich nach Berlin bringen." Die Resonanz ist groß: "Mich haben unglaublich viele nette Nachrichten erreicht, die ich inspiriert habe, auch eine Box für ihre Stadt zu machen", so Malina. Dresden Lokal Trotz Klima-Pleite im Stadtrat: Aktivisten wollen nicht aufgeben Auch Amelie hat bereits positive Rückmeldungen bekommen - sowohl vor Ort als auch in den sozialen Medien: "Auf Instagram bedanken sich viele für die Umsetzung und posten Stories von der Box und teilen ihre Freude daran."

Die Dresdner Trinket Box kommt gut an