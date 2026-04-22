30 Gärtner im Einsatz: Dresdens grüne Lunge wird wieder aufgeforstet

Dresden - Er ist die grüne Lunge der Stadt und für viele ein Rückzugsort: Seit langer Zeit prägt der Große Garten das Dresdner Stadtbild – doch gerade rund um das Palais hatte die Flora und Fauna in den vergangenen Jahren ordentlich gelitten. Damit soll nun aber Schluss sein.

Die freiwilligen Helfer hatten alle Hände voll zu tun. © Thomas Türpe

Am Dienstag krempelten etwa 30 Gärtner und freiwillige Helfer die Ärmel hoch, um dem bekannten Erholungsort wieder neues Leben einzuhauchen.

Auf dem Gelände rund ums Palais pflanzten Ehrenamtliche 15 Bäume - darunter Trompetenbäume, Rotbuchen und Zieräpfel. "Unser Ziel ist es, den historischen Zustand der Grünanlage wiederherzustellen", erklärt Bereichsleiter Claudius Wecke (43).

Zusätzlich sollen die maximal fünf Jahre alten Bäume künftig an heißen Tagen für Schattenplätze sorgen - nicht nur für Menschen.

Die 1676 angelegte Fläche erfordert intensive Pflege, um den Lebensraum der dort beheimateten Insekten, Säugetiere und Vögel zu bewahren. Kein leichtes Unterfangen. "Seit letztem Jahr mussten 415 Bäume gefällt werden", berichtet Pflanzenexpertin Silke Epple (48).