Strom abgedreht, Wasser weg: Dutzende Mieter in Dresden plötzlich ohne Dusche und Klo

Dresden - Plötzlich abgeschnitten: Zwei Wochen lang hing eine Warnung am Hauseingang, dann kappte der Energieversorger SachsenEnergie die Stromzufuhr zu einem Wohnhaus mitten in Dresden . Über 40 Mieter sitzen in ihren Wohnungen auf dem Trockenen.

Im gesamten Gebäude an der Conradstraße 2 im Dresdner Hechtviertel wurde am Dienstag der Strom abgestellt. Dadurch gab es kein Wasser mehr. © Norbert Neumann

Duschen, Spülen oder der Gang zur Toilette sind unmöglich. Seit Dienstag um 10.30 Uhr kommt kein Tropfen Wasser mehr aus den Leitungen in der Conradstraße 2. Auch das Treppenhaus liegt im Dunkeln, Bewohner tasten sich mit dem Handylicht zur Wohnungstür vor. Im ganzen Haus herrscht Ausnahmezustand.

Tim Kern (25) war am Dienstagmorgen zu Hause, als ihn der Notstand im eigenen Zuhause überraschte: "Unsere Wasserpumpe ist im Keller und ohne Strom, es kommt kein Wasser in die Wohnungen", erklärt der Mieter.

Alexander Shulga (30) erfuhr via Handy durch seine Nachbarn vom Ausfall: "Ich habe mir dann Wasser fürs Klo vom Friedhof geholt und die Nacht bei einer Freundin verbracht", berichtet der Informatiker.

Auch das Ehepaar Döhler wurde von der Situation völlig überrascht. Aus Görlitz angereist wollten sie eine Woche in der Wohnung ihrer verreisten Kinder verbringen. Und kamen schließlich zu dem Schluss: "Das hat so keinen Sinn, wir gehen ins Hotel."