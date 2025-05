17.05.2025 08:42 561 Nur für Zweibeiner: Tierheim in Dresden öffnet seine Türen

Am heutigen Samstag öffnet das städtische Tierheim in Dresden-Stetzsch in der Zeit von 13 bis 16 Uhr seine Türen.

Von Benjamin Schön

Dresden - Am heutigen Samstag öffnet das städtische Tierheim in Stetzsch in der Zeit von 13 bis 16 Uhr seine Türen. Im städtischen Tierheim gibt es am Samstag einen Tag der offenen Tür. © Eric Münch Normalerweise ist ein Besuch nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Umso mehr freuen sich die Mitarbeitenden, an diesem Nachmittag einen offenen Einblick in ihre Arbeit geben zu können. Im Mittelpunkt stehen 40 Tiere, die aktuell ein neues Zuhause suchen, darunter 20 Hunde und 13 Katzen. Um 14 Uhr präsentieren die Pfleger einige der Hunde und geben wertvolle Tipps zur artgerechten Haltung. Auch für Katzenfreunde gibt es Beratung rund um Hygiene, Pflege und Fütterung. Zahlreiche lokale Tierschutzvereine wie die Wildvogelhilfe oder Igelhilfe stellen ihre Arbeit vor. Ein Garagenflohmarkt mit gut erhaltenem Tierzubehör lädt zum Stöbern ein. Für Kinder gibt es eine Schminkstation und kreative Malangebote. Einige der Bewohner warten schon sehr lange auf ein neues Zuhause. © picture alliance/dpa Wichtig: Aus Rücksicht auf die Tierheimtiere dürfen eigene Hunde nicht mitgebracht werden. Zudem gibt es keine Parkplätze am Gelände. Die Anreise mit Bus, Bahn oder Fahrrad wird empfohlen.

