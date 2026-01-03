O Tannenbaum! Eigentlich zu schade zum Wegwerfen

Noch bis zum 10. Januar könnt Ihr den Weihnachtsbaum an Sammelstellen in Dresden entsorgen. Ein Christbaum kann vielfältig verwendet werden.

Von Jan Berger

Dresden - In manchen Stuben steht der Christbaum als weihnachtlicher Begleiter bereits am 1. Advent, in anderen wird er erst kurz vor dem Fest aufgestellt. Ungeachtet dessen beginnen die kommunalen Entsorger bereits jetzt mit dem Einsammeln der grünen Gefährten. Nadeln, Stamm und Zweige lassen sich aber auch anderweitig sinnvoll einsetzen.

Mehr als Hundert Abgabestellen hat die Stadt Dresden in diesen Tagen eingerichtet. © Thomas Türpe "Früher war mehr Lametta!" Da geben wir Loriot unumwunden recht. Dennoch gibt es reichlich Schmuck wie Girlanden, Sterne, Watte oder Wachsreste, die gründlich entfernt werden müssen, bevor man den Baum vor die Tür stellt. Sonst gilt er als Sondermüll. Schneespray lässt sich einfach mit warmem Wasser abspülen. Steckt den Baum nicht in eine Plastikfolie. Die großen Städte richten bereits Ende Dezember Sammelplätze ein, von denen die Bäume regelmäßig abgeholt werden. Dresden Lokal Keine Zebrastreifen, aber: So soll mehr Sicherheit am S-Bahnhof Pieschen entstehen Die Standorte findet man auf der Webseite der Stadtreinigung. In Dresden etwa gibt es bis zum 10. Januar über 100 Sammelstellen. Man kann den Baum aber auch zum Wertstoffhof bringen, bis zum 31. Januar ist dies gebührenfrei.

Als Brennholz taugt der Christbaum nur getrocknet

In einigen Orten Sachsens verbrennt auch die Freiwillige Feuerwehr die Bäume. © IMAGO/dieBildmanufaktur In den Dörfern hingegen stellt man den Baum zur Abholung mit der Biotonne heraus. Im Vogtlandkreis zum Beispiel muss er in der Mitte durchgeschnitten werden, wenn er höher als 1,50 Meter ist. Je nach Entsorger werden die Bäume dann zu Kompost und Mulch verarbeitet oder sie landen in Biomassekraftwerken. Gelegentlich liest man, dass auch Zoos und Wildparks Bäume für die Tiere zum Knabbern und Spielen suchen. Von Privatpersonen werden die aber kaum noch angenommen. Die Einrichtungen versorgen sich mit zum Fest nicht verkauften Bio-Bäumen. Grünzeug und den Weihnachtsbaum im Garten zu verbrennen, ist in Sachsen verboten. Ausnahmen bilden da die sogenannten Knutfeste in einigen Dörfern, bei denen die Freiwillige Feuerwehr bei Glühwein ein Feuerchen entfacht. Wegen der einhergehenden Feinstaubbelastung ist dieser Gaudi bei Umweltschützern zu Recht verpönt. Dresden Lokal Feuerwehrmann erfindet Espresso mit Rauchnote Den Stamm und dicke Zweige kann man natürlich als Brennholz nutzen. Dazu muss es aber zurechtgeschnitten und lange getrocknet werden - ein Jahr dürfte genügen. Achtet darauf, dass es wegen des hohen Harzgehaltes mehr Funken und Spritzer geben kann.

Weihnachtsbaum im Garten nutzen