Offene Höfe und Gärten: Der Elbhang hat sich selbst gefeiert!

Sommer, Sonne, Feierlaune. An der Pillnitzer Landstraße legte DJane Curly (r.) zur großen Gartenparty auf. © Thomas Türpe

Zwischen Loschwitz und Pillnitz wurde am Wochenende in Gärten, Parks und Höfen gefeiert.

Das offizielle Elbhangfest war zwar wegen zu hoher Kosten abgesagt worden. Doch die Anwohner feierten sich und ihre Gäste einfach selbst. Ein großer Erfolg.

Fürs nächste Jahr tüftelt der Verein an einem neuen Konzept für das Traditionsfest.

Aber in Eigenregie, das haben Anwohner, Gewerbetreibende und Gastronomen eindrucksvoll bewiesen, lässt sich prima feiern.

Matteo Böhme (40), Betreiber vom "Bräustübel" am Körnerplatz, fasste zusammen: "Die Absage des Festes war bitter und für viele Händler schwer, da sie mit den Umsätzen geplant haben. Für uns war von Anfang an klar, wir werden am Elbhangfest eine kleine Kultur anbieten. Dass so viele ihre Gärten öffnen und Kultur veranstalten, freut mich sehr."