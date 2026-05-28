Zoff um Marienbrücke: Spur-Pläne von Verkehrsbürgermeister Kühn gestoppt

Dresden - Zankapfel Marienbrücke: Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) wollte das Straßenbahngleis für Autos Richtung Innenstadt sperren lassen, um den ÖPNV zu beschleunigen. Jetzt ist klar: Daraus wird nichts, die Spur bleibt offen.

Im vergangenen Frühjahr wurde die ÖPNV-Spur für Autofahrer gesperrt. Die Folge: lange Staus bis in die Neustadt. © Thomas Türpe

Eine Mehrheit im Rat hatte sich bereits vergangenes Frühjahr gegen Kühns Plan ausgesprochen. Auf Bitten der Räte hatte OB Dirk Hilbert (54, FDP) den Fall vergangenes Jahr zur Chefsache gemacht, ließ die Verkehrsströme lange prüfen.

Ergebnis: "In den Zeiträumen, in denen das Straßenbahngleis abmarkiert war, kam es auf Neustädter Seite immer wieder zu Staus auf Kreuzungen bis hin zum Schlesischen Platz in Richtung Albertplatz", teilt Stadtsprecher Daniel Heine (41) mit.

Dazu habe die Polizei Bedenken geäußert. Konkret führe demnach ein Überstauen von Verkehrsknotenpunkten aufgrund damit einhergehender unübersichtlicher Verkehrssituationen zu erheblichen Sicherheitsrisiken, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer.

"In Abwägung aller vorliegenden Argumente wird daher die Abmarkierung derzeit nicht weiter verfolgt", so Heine.