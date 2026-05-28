28.05.2026 13:00 Von Bali nach Sachsen: Dresdner reist ohne Flugzeug zurück

Von Bali zurück nach Dresden - ganz ohne Flugzeug: Der 20-jährige Mattis reist per Anhalter, Bus und Fähre und erlebt ein außergewöhnliches Abenteuer.

Von Isabel Klemt

Bali/Dresden - Von Bali zurück nach Dresden - und das komplett ohne Flugzeug: Der 20-jährige Mattis wagt ein außergewöhnliches Abenteuer und sorgt damit für Aufsehen im Netz. Im Gespräch mit TAG24 erzählt er von seiner herausfordernden Reise per Anhalter, Bus und Fähre sowie von den Begegnungen, die ihn dabei besonders prägen.

Mattis (20) möchte ohne Flugzeug von Bali nach Dresden reisen. © privat Wie Mattis verrät, steckt hinter seiner außergewöhnlichen Reise vor allem der Wunsch nach unvergesslichen Erinnerungen. "Das sind Erfahrungen, die man so nicht einfach so machen kann, und vielleicht ist das meine einzige Chance", betont der 20-Jährige, der nach seinem Abi zunächst acht Monate in Australien verbrachte, bevor es weiter nach Bali ging. Die Idee, die Strecke von Indonesien nach Dresden ohne Flugzeug zurückzulegen, brachte Mattis' Vater ins Spiel. "Er meinte irgendwann mal, ich könne ja den Landweg zurück machen", erzählt der 20-Jährige lachend. Dresden Lokal Holger John wehrt sich gegen Angriffe: "Das ist Rufmord" Inspiriert von Reisenden auf Instagram und ersten positiven Erfahrungen beim Trampen in Tasmanien entschied er sich schließlich für den abenteuerlichen Rückweg nach Dresden. Seine Erfahrungen hält er dabei auch selbst in den sozialen Medien fest.

Immer wieder wird Mattis von freundlichen Einheimischen mitgenommen. © privat

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Mattis beeindruckt die Offenheit vieler Einheimischen

Rund 170 Kilometer pro Tag möchte Mattis zurücklegen. © privat Aktuell befindet sich Mattis noch in Indonesien. Von Jakarta aus soll es jedoch schon bald mit der Fähre weiter nach Singapur gehen. Anschließend stehen Malaysia, Thailand, Laos und China auf seiner Route. Danach reist er durch Kasachstan, Kirgisistan und Usbekistan. Im Anschluss könnten Russland oder Aserbaidschan folgen, bevor es über Georgien, die Türkei und den Balkan sowie Tschechien zurück nach Dresden geht. Dresden Lokal Noch immer Wasserschäden in neu gebauter Sporthalle: Stadt äußert sich zum weiteren Vorgehen Insgesamt legt Mattis dabei rund 20.000 Kilometer zurück. Etwa 170 Kilometer pro Tag möchte er schaffen - per Anhalter, Bus, Fähre oder Zug. Für seine Fortbewegung hat er sich die Challenge gesetzt, nur 50 Euro pro Monat auszugeben. "Das mache ich einerseits, um zu zeigen, dass so eine Reise auch mit wenig Geld möglich ist", erklärt der Dresdner. Andererseits findet er das Trampen toll, "denn so entstehen die besten Geschichten, man trifft viele Einheimische und am Ende entstehen so auch die krassesten Erfahrungen". Besonders beeindruckt ihn die Offenheit vieler Menschen trotz schwieriger Lebensbedingungen. "In Indonesien arbeiten manche Leute für 500 Euro im Monat jeden Tag 13 Stunden. [...] Und trotzdem waren sie nie neidisch auf mich oder wollten mich ausrauben."

Mit einem begrenzten monatlichen Budget reist Mattis und wird dabei immer wieder von Menschen mitgenommen. © privat

Mattis reist mit allem, was gerade verfügbar ist