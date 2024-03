Opel versinkt in Laubegast in der Elbe: Versunkenes Auto nach drei Wochen wieder aufgetaucht!

Dresden - Vor etwa drei Wochen ereignete sich ein kurioser Vorfall in Dresden , bei dem ein Opel in der Elbe versank . Nun ist das Fahrzeug wieder aufgetaucht.

Der Opel ist wieder aufgetaucht! © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wurde das Auto bereits am gestrigen Freitag um 12 Uhr entdeckt: Das Dach und die offene Heckklappe des Opels waren aufgrund des niedrigen Pegelstands wieder zum Vorschein gekommen.

Geborgen konnte das Fahrzeug bisher jedoch noch nicht werden. Dafür ist die Elbe mit einem Wasserstand von aktuell zweieinhalb Metern noch immer zu hoch.

Doch was war überhaupt passiert?

Am 11. Februar hatte ein 27-Jähriger sein Auto vor einer Laubegaster Pizzeria abgestellt, um sich seine Pizza abzuholen. Während er jedoch in dem Lokal stand und auf seine Bestellung wartete, machte sich sein Opel plötzlich selbstständig und rollte in die Elbe. Dort ging er schließlich unter.

Sofort alarmierte der Dresdner die Rettungskräfte.

Um das Fahrzeug ausfindig zu machen, ließen Polizei, Feuerwehr und das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Rettungsboote ins Wasser, der Fluss wurde zusätzlich mit Beleuchtungsmasten ausgestrahlt. Leider vergebens.