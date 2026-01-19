Mehrere Zugausfälle in Dresden: Das ist der Grund

Dresden - Wegen eines Personenunfalls fallen in Dresden mehrere Züge aus. Betroffen sind verschiedene S- und Regionalbahnen.

Mehrere Bahnlinien in Dresden sind von dem Teilausfall betroffen. © Robert Michael/dpa

Wie der Webseite der Deutschen Bahn zu entnehmen ist, kam es am Sonntag gegen 16.45 Uhr zu einem Unfall am Dresdner Industriegelände.

Aus noch ungeklärten Umständen kollidierte dort ein Zug mit einer Person. Die Dresdner Polizei bestätigte den Unfall gegenüber TAG24, konnte aber keine weiteren Details nennen. Ein Notarzt befindet sich vor Ort.

Die Störung resultierte in einem Teilausfall verschiedener Bahnen. So fällt derzeit etwa die S2 zwischen Flughafen und Hauptbahnhof aus. Reisende müssen Alternativen finden, um zum Airport zu gelangen.

Durch den Notarzteinsatz kommt auch die S8 nach Kamenz zum Erliegen.

Weiterhin betroffen sind die über Dresden-Neustadt verkehrende RB33 - hier wird ein Busersatzverkehr eingerichtet - sowie die TLX-RE-Züge auf den Strecken nach Klotzsche und Görlitz.