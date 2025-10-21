Perspektive für Ukrainisches Zentrum in Dresden?

Dresden - Der Wettbewerb um den Betrieb des Ukrainischen Zentrums hatte in der hiesigen Vereinslandschaft große Unruhe ausgelöst.

Wird offenbar an der Arbeit des Ukrainischen Zentrums beteiligt sein: Aktivistin Natalija Bock (48). © Eric Münch

Überraschend erhielt nicht die Plattform um Vorstands-Chefin Natalija Bock (48), sondern der Ausländerrat den Zuschlag - verbunden mit einer Fördersumme von jährlich 100.000 Euro.

Die Entscheidung sorgte derart für Aufsehen, dass im Juli sogar der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev (49) persönlich im Rathaus anrief.



