Pieschener Fußgängerquerung wird zur unendlichen Geschichte

Dresden - Wird es die Verwaltung schaffen, vor 2030 eine neue Carolabrücke errichtet oder wenigstens mit dem Bau begonnen zu haben? Mit Blick auf ein anderes Verkehrsprojekt werden bei der SPD Zweifel laut. So hat es das Rathaus in Pieschen noch nicht einmal geschafft, am viel befahrenen S-Bahnhof eine Fußgängerquerung zu errichten - trotz Beschlusses im Jahr 2018!