Bitte langsam! Rambo-Radler müssen hier aufpassen

Dresden - Eine der prominentesten Austragungsstätten in Sachen Dresdner Verkehrspolitik ist um ein Piktogramm reicher. An der Hauptstraße ist jetzt mit weißer Farbe "Bitte langsam" auf den Boden gemalt.

Das Piktogramm am Jorge-Gomondai-Platz, just zu Beginn der Hauptstraße. © Ove Landgraf

Genauer gesagt ist das Bild kurz vor dem Wasserspiel am Jorge-Gomondai-Platz angebracht.

Stadteinwärts ausgelegt, soll es im Konflikt zwischen Radfahrern und Fußgängern auf der Hauptstraße vermitteln.

Zuvor hatte Baubürgermeister Stephan Kühn (45, Grüne) dieses Piktogramm sowie die (seit April 2025) ausstehende Beschilderung der Hauptstraße als Fußgängerzone mit einer Freigabe für den Radverkehr angekündigt.