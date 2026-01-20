Polizei-Kolonne begleitet schwarze Fahrzeuge durch Dresden: Was ist da los?

Dresden - Viel Blaulicht und mehrere schwarze Fahrzeuge: Am Dienstagabend hat eine Polizei-Kolonne in der Dresdner Innenstadt für Aufsehen gesorgt.

Mit einer Polizei-Kolonne ist der ungarische Staatspräsident am Dienstagabend durch die sächsische Landeshauptstadt zur Frauenkirche chauffiert worden. © privat (2)

Anlass dafür ist der Besuch des ungarischen Staatspräsidenten Tamás Sulyok (69), der für ein Gedenken an die Vertreibung der Ungarndeutschen nach Sachsen gekommen war.

Gemeinsam mit MP Michael Kretschmer (50, CDU) legte der Politiker am Morgen einen Kranz vor einer Gedenktafel an der "Grauen Kaserne" in Pirna nieder. Das Gebäude diente nach dem Zweiten Weltkrieg der Erstaufnahme der Vertriebenen.

Für Sulyok ging es am Abend nach einem Stop in Meißen weiter zum Neumarkt der Landeshauptstadt, wo ein Besuch der Frauenkirche auf dem Programm stand.