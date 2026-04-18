"Polizeiliche Maßnahme": Bahnstrecke in Dresden voll gesperrt - massive Zugausfälle

Dresden - Nichts geht mehr auf der wichtigen Bahnstrecke zwischen Dresden-Neustadt und Radebeul. Am Samstagabend musste der Verkehr unterbrochen werden.

Die Bahnstrecke zwischen Dresden-Neustadt und Radebeul ist seit Samstagabend wegen eines Polizei-Einsatzes voll gesperrt. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

"Es läuft eine polizeiliche Maßnahme", erklärte ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber TAG24, ohne bislang konkrete Details nennen zu können.

Laut Infrastrukturbetreiber DB InfraGO ist ein Regionalexpress der Linie RE50 mit dem Fahrtziel Dresden Hauptbahnhof seit 19.30 Uhr in eine Kollision verwickelt. Alle vier Streckengleise hätten deshalb gesperrt werden müssen.

Die Auswirkungen sind derweil gravierend. Alle Fahrten der S1 werden derzeit zwischen dem Hauptbahnhof und Coswig linkselbisch über Cossebaude umgeleitet. Die Zwischenhalte entfallen.

Auch die Züge der Linien RE50, RE15 und RE18 sowie der Fernverkehr müssen die Ausweichroute befahren.