Premiere in Dresden: Ravensburger testet neuen Erlebnis-Store

Dresden - Vor gut zwei Wochen wurde der Ravensburger-Store in der Dresdner Altmarkt-Galerie umfassend modernisiert. Nun sorgen ein Lounge-Bereich und eine Spielecke für neuen Glanz in dem Geschäft im Obergeschoss.

Center Relation & Construction Manager Winfried Gerber (55, l.) und Geschäftsführer Rainer Hartel (54) wollen mit dem neuen Konzept junge und alte Spiele-Liebhaber anlocken. © Eric Münch

Anfang November verwandelte sich eine Hälfte der Ladenfläche quasi über Nacht zum Spieleparadies für Groß und Klein. Innerhalb weniger Stunden wurde der Ravensburger-Store umgebaut und neu gestaltet, wie Winfried Gerber (55), Center Relation & Construction Manager von Ravensburger, gegenüber TAG24 erzählt.

In den umgestalteten Bereichen können Spiele-Liebhaber noch vor dem Kauf vor Ort verschiedenste Games ausprobieren oder sich mit anderen Spielern vernetzen.

Genau das ist auch die Idee des neu gestalteten Lorcana-Bereichs, angelehnt an das gleichnamige Sammelkartenspiel. In Zusammenarbeit mit Disney kreierte Ravensburger "Disney Lorcana", um Jung wie Alt ein tolles Spielerlebnis zu ermöglichen, wie Geschäftsführer Rainer Hartel (54) betont.

Jeden Mittwoch und Donnerstag können Lorcana-Fans in dem Dresdner Store zusammenkommen, um während des Spiels in die unterschiedlichsten Disney-Charaktere zu schlüpfen.

Wie die "Organized Play Events" bei den Kunden bislang ankommen? "Es wird sehr gut angenommen. Das Feedback ist bislang durchweg positiv", schwärmt Store-Managerin Julia Schmidt (40). Zwischen 30 und 50 Kunden finden an Spieltagen ihren Weg in den Laden, um in das Spiel abzutauchen.