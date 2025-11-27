Premiere in Dresden: Ravensburger testet neuen Erlebnis-Store
Dresden - Vor gut zwei Wochen wurde der Ravensburger-Store in der Dresdner Altmarkt-Galerie umfassend modernisiert. Nun sorgen ein Lounge-Bereich und eine Spielecke für neuen Glanz in dem Geschäft im Obergeschoss.
Anfang November verwandelte sich eine Hälfte der Ladenfläche quasi über Nacht zum Spieleparadies für Groß und Klein. Innerhalb weniger Stunden wurde der Ravensburger-Store umgebaut und neu gestaltet, wie Winfried Gerber (55), Center Relation & Construction Manager von Ravensburger, gegenüber TAG24 erzählt.
In den umgestalteten Bereichen können Spiele-Liebhaber noch vor dem Kauf vor Ort verschiedenste Games ausprobieren oder sich mit anderen Spielern vernetzen.
Genau das ist auch die Idee des neu gestalteten Lorcana-Bereichs, angelehnt an das gleichnamige Sammelkartenspiel. In Zusammenarbeit mit Disney kreierte Ravensburger "Disney Lorcana", um Jung wie Alt ein tolles Spielerlebnis zu ermöglichen, wie Geschäftsführer Rainer Hartel (54) betont.
Jeden Mittwoch und Donnerstag können Lorcana-Fans in dem Dresdner Store zusammenkommen, um während des Spiels in die unterschiedlichsten Disney-Charaktere zu schlüpfen.
Wie die "Organized Play Events" bei den Kunden bislang ankommen? "Es wird sehr gut angenommen. Das Feedback ist bislang durchweg positiv", schwärmt Store-Managerin Julia Schmidt (40). Zwischen 30 und 50 Kunden finden an Spieltagen ihren Weg in den Laden, um in das Spiel abzutauchen.
Mit dem neuen Konzept ist der Dresdner Standort der erste seiner Art
Damit ist der Standort in Dresden das erste Ravensburger-Geschäft, das solche Events veranstaltet und zusätzlich über einen neu geschaffenen Kidults-Bereich verfügt. Hier können Erwachsene anhand von fünf Themenwelten mit verschiedenen Spielen wieder ein Stück weit in ihre Kindheit eintauchen.
"Im Kopf sind wir immer noch Kinder und dieses Junggebliebene ist eigentlich das, was hier in den Regalen gefunden werden kann", erklärt Gerber weiter.
Sollte das neue Konzept künftig weiterhin positiv von Kunden angenommen werden, könnte eine Umgestaltung auch in anderen Filialen folgen. Doch zunächst wolle man vom Dresdner Standort lernen, so Hartel.
Nach der Neugestaltung der Ladenfläche wünscht sich der Geschäftsführer für seine Kunden ein entschleunigtes Kauferlebnis. Statt eines kurzen Abstechers in das Geschäft soll man sich nun in den geschaffenen Bereichen Zeit zum Entdecken und Spielen nehmen.
TAG24 verlost vier Spielepakete im Wert von je 100 Euro. Einfach bis 29. November unter Stichwort "Spielen" eine E-Mail mit Vor- und Nachnamen senden an: [email protected]. Die Gewinner werden benachrichtigt.
Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte nehmt unsere Hinweise zum Datenschutz unter morgenpost-sachsen.de/datenschutz zur Kenntnis.
Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch