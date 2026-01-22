Prinz will Gestrauchelte wieder auf die Beine bringen

Dresden - Beim Stichwort Radartechnik denken die meisten Menschen wohl an unliebsame Geschwindigkeitskontrollen. Nicht so Wilhelm Prinz von Hessen (63). Der seit 25 Jahren in Dresden ansässige Adelige gründete 2020 das Start-up-Unternehmen VMedD, das den kontaktlosen Sturzsensor "Care Monitor" entwickelte.

Wilhelm Prinz von Hessen (63) zeigt den kleinen "Care Monitor"-Sensor. © Norbert Neumann

"Unser Care Monitor erkennt Notfallsituationen - ganz ohne Kamera und Mikrofon und alarmiert den Notfallkontakt via App auf dem Handy automatisch", erklärt Wilhelm Prinz von Hessen.

Heißt: Stürzt die allein lebende, schon betagte Mutter aus dem Bett, wird der Angehörige benachrichtigt. Das passiert auch, wenn sich Opa zu lange im Bad aufhält oder nachts abwesend ist. Dann könnte etwas passiert sein und der Notfallkontakt kann die Situation prüfen.

"Unser Care Monitor wurde mit 50 Senioren in Einrichtungen der Volkssolidarität, der Diakonie und des ASB in Dresden getestet und ist dort immer noch im Einsatz. Aber er eignet sich auch für private Haushalte", so von Hessen.

"Er kann Pflegepersonal wie auch Angehörige gleichermaßen entlasten und Sicherheit geben."