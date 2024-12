Rekord: 44 sächsische Restaurants nehmen 2025 an Kochstern-Stunden teil

Dresden - Da läuft Genießern schon jetzt das Wasser im Mund zusammen: 44 sächsische Restaurants - so viele wie noch nie - nehmen 2025 am Gäste-Tester-Wettbewerb "Kochsternstunden" teil. Vom 7. Februar bis 16. März bieten sie köstliche Menüs mit und ohne Weinbegleitung an.

Anne Zeumer (40) und Kochsternstunden-Erfinder Clemens Lutz (54) freuen sich auf die neue Auflage. © Eric Münch

"Unter den teilnehmenden Restaurants sind beeindruckende 16 Neuzugänge. Dadurch bietet unsere kulinarische Eventreihe eine noch größere Vielfalt als im Vorjahr", freut sich Projektmanagerin Anne Zeumer. Neben dem besten Restaurant und dem besten Service wird erstmals auch das beste Pop-up-Restaurant gekürt.

Davon stellen sich gleich vier der Kritik der Gäste. So kocht in der Küchen Manufaktur Dresden (Schilling-Straße) Tim Ebert, wird in Radebeul bei "Gräfes Wein & fein" eine Nacht der kleinen Teller gefeiert.

Neu unter den Gastronomen sind etwa das "Quartier 5" in Gohrisch, in Leipzig das Café "292 Karangahape Road", die "Brasserie le Grand" und "Macis Biorestaurant".

In Chemnitz laden das Restaurant "Sidorenko", in Greifendorf das "Schmiedelandhaus", in Pulsnitz der "Waldblick" ein.