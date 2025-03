Luisenhof-Wirte renovieren am Blauen Wunder: Neuer Italiener kommt ganz lindgrün daher

Dresden - Es geht zu wie in einem Ameisenhaufen. Handwerker wuseln durch das Haus, schrauben Lampen an, installieren eine neue Spülmaschine, streichen Türen. Möbel werden ausgepackt, Geschirr einsortiert. Denn ab dem 19. März empfängt das Dresdner Restaurant "La Campagnola" samt Boutiquehotel nach einer Renovierung in Rekordzeit wieder Gäste.