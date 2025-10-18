5.024
Umleitungen auf der Kesselsdorfer an diesem Wochenende
Dresden - Auf der Kesselsdorfer Straße werden am Wochenende die Straßenbahnlinien 6, 7 und 12 wegen Reparaturarbeiten an einer Weiche umgeleitet. Auch Autofahrer müssen mit Einschränkungen rechnen.
Ab Samstag, 12 Uhr, verkehren die Linien 6 und 7 zwischen der Haltestelle "Bünaustraße" und dem Endpunkt in Wölfnitz, bzw. dem "Amalie-Dietrich-Platz", über Rudolf-Renner-Straße, Conertplatz und Hebbelplatz.
Wie die DVB mitteilten, wird für die Linie 12 am Endpunkt Wölfnitz eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, an der nur zugestiegen werden kann.
Für Autofahrer ist die Kesselsdorfer Straße ab Samstagmittag oberhalb der Einmündung Rudolf-Renner-Straße voll gesperrt. Ab dem frühen Sonntagmorgen ist die Strecke wieder frei.
Titelfoto: Steffen Füssel