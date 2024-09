Dutzende erwischt: Polizisten als Anzeigenhauptmeister unterwegs

Dresden - Fünf Tage, elf Kontrollpunkte: Vergangene Woche war die Polizei in ganz Dresden unter dem Motto "Respekt durch Rücksicht" auf der Jagd nach Verkehrssündern. Sowohl auf zwei, als auch auf vier Rädern.

Die Polizei zog einen Gurtmuffel am Sachsenplatz raus. © Norbert Neumann

Zwischen vergangenen Montag und Freitag waren die Polizisten an verschiedenen Ecken der Stadt unterwegs, lauerten versteckt an Kreuzungen und zogen einige Meter dahinter diejenigen heraus, die sich nicht an die Regeln hielten.

Die meisten davon waren bei Rot unterwegs: 23 Rad- und 38 Autofahrern war die Ampel ziemlich egal. Auch beim Telefonieren erwischte die Polizei 29 Auto- und fünf Radfahrer.



Manche Delikte waren aber auch nur im Auto oder auf dem Rad möglich: So schnappten die Kontrolleure 58 Fahrer, die nicht angeschnallt waren. Auf dem Radweg in die falsche Richtung fuhren 24 Leute, 19 erwischte die Polizei auf dem Gehweg.