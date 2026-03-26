Restaurant in der Neustadt geehrt: "Chay Viet" liefert Deutschlands bestes veganes Essen

Dresden - Frühlingsrollen, gebackene Ente oder Garnelen: Das alles gibt es bei "Chay Viet" in der Neustadt. Das Besondere: Alles ist fleischlos. Für seine unschlagbare vegane Karte wurde das Lokal nun beim Bestell-Riesen "Lieferando" von Tausenden Kunden als bestes veganes Restaurant Deutschlands gekürt.

Vize-Chefin Thanh Thi Hong Vu (59) weiß, dass der Kunden-Liebling "Udon-Nudeln mit gebackenen 'Shrimps'" ist: "An manchen Tagen bestellen das bestimmt um die 45 Prozent." © Thomas Türpe

Unscheinbar mit Lampions geschmückt liegt das vietnamesische Restaurant auf der Alaunstraße. Gemeinsam mit einem Kollegen bekocht Vize-Chefin Thanh Thi Hong Vu (59) hier seit 2011 Einheimische und Touristen.

"Am Anfang waren wir nicht nur vegan oder vegetarisch." Doch für die Vize-Chefin war das nicht vertretbar: "Ich bin Buddhistin. Deshalb liegen mir Tiere sehr am Herzen. Also habe ich mit dem Chef gesprochen und meinte, dass wir die Karte ändern müssen."

Eigentlich hat die gebürtige Vietnamesin in den 80ern Lehramt studiert. Doch 1987 zog es die heute 59-Jährige nach Chemnitz, um im Kombinat Textima anzufangen: "Ich hab dann als Näherin gearbeitet."

Das Unternehmen ging pleite und sie musste sich umorientieren – und landete bei "Chay Viet".