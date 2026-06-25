Brütende Hitze bei Fahrradfest in Dresden: Das müssen Teilnehmer beachten

Dresden - Aufgrund der angekündigten Hitzewelle haben die Veranstalter der Jubiläumsausgabe des SZ-Fahrradfestes einige Vorkehrungen getroffen.

Das SZ-Fahrradfest findet trotz der Hitze statt. (Archivfoto) © Ove Landgraf

Wenn sich am Sonntag rund 6000 Menschen auf ihre Zweiräder schwingen und durch Dresden radeln, knallt von oben die Sonne auf ihre Helme. Vorhersagen zufolge kratzt das Thermometer zum 30. SZ-Fahrradfest an der 40-Grad-Marke.

Aufgrund der sommerlichen Temperaturen sind bereits mehrere Veranstaltungen in der sächsischen Landeshauptstadt abgesagt worden, doch beim Fahrradfest wolle man der brütenden Hitze trotzen: "Das 30. SZ-Fahrradfest findet wie geplant statt", teilten die Organisatoren in einem Schreiben an alle Teilnehmer am Donnerstag mit. Auch TAG24 liegt dieses Schreiben vor.

Um die Durchführung für alle Beteiligten "so sicher und angenehm wie möglich" zu gestalten, habe man deshalb einige Maßnahmen getroffen.

So stehe für alle fleißigen Fahrradfahrer an einem Stand von "SachsenEnergie" an der Pieschener Allee vor Start und nach Rückkehr kostenloses Trinkwasser zur Verfügung. Entlang der verschiedenen Strecken gebe es zudem ausreichend weitere Versorgungsmöglichkeiten, wo sich die Teilnehmer zusätzlich aus Wassersprinklern mit kühlem Nass berieseln lassen können.

Auch für ausreichend medizinisches Personal, bereitgestellt durch die Johanniter, sei gesorgt: "Bitte zögert nicht, die medizinische Betreuung in Anspruch zu nehmen, wenn ihr euch unwohl fühlt", so der Appell.