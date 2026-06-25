Brütende Hitze bei Fahrradfest in Dresden: Das müssen Teilnehmer beachten
Dresden - Aufgrund der angekündigten Hitzewelle haben die Veranstalter der Jubiläumsausgabe des SZ-Fahrradfestes einige Vorkehrungen getroffen.
Wenn sich am Sonntag rund 6000 Menschen auf ihre Zweiräder schwingen und durch Dresden radeln, knallt von oben die Sonne auf ihre Helme. Vorhersagen zufolge kratzt das Thermometer zum 30. SZ-Fahrradfest an der 40-Grad-Marke.
Aufgrund der sommerlichen Temperaturen sind bereits mehrere Veranstaltungen in der sächsischen Landeshauptstadt abgesagt worden, doch beim Fahrradfest wolle man der brütenden Hitze trotzen: "Das 30. SZ-Fahrradfest findet wie geplant statt", teilten die Organisatoren in einem Schreiben an alle Teilnehmer am Donnerstag mit. Auch TAG24 liegt dieses Schreiben vor.
Um die Durchführung für alle Beteiligten "so sicher und angenehm wie möglich" zu gestalten, habe man deshalb einige Maßnahmen getroffen.
So stehe für alle fleißigen Fahrradfahrer an einem Stand von "SachsenEnergie" an der Pieschener Allee vor Start und nach Rückkehr kostenloses Trinkwasser zur Verfügung. Entlang der verschiedenen Strecken gebe es zudem ausreichend weitere Versorgungsmöglichkeiten, wo sich die Teilnehmer zusätzlich aus Wassersprinklern mit kühlem Nass berieseln lassen können.
Auch für ausreichend medizinisches Personal, bereitgestellt durch die Johanniter, sei gesorgt: "Bitte zögert nicht, die medizinische Betreuung in Anspruch zu nehmen, wenn ihr euch unwohl fühlt", so der Appell.
Veranstalter betonen: "SZ-Fahrradfest ist kein Rennen!"
Letztlich betonten die Veranstalter jedoch, dass jeder selbst einschätzen müsse, ob er bei der Hitze am Fahrradfest teilnehmen will oder nicht.
"Wer sich den Bedingungen nicht gewachsen fühlt oder gesundheitliche Risiken sieht, sollte von einem Start absehen oder auf eine kürzere Strecke wechseln", hieß es in dem Schreiben. Wichtig: "Bei einem Wechsel auf eine kürzere Tour kann ein möglicher Differenzbetrag nicht erstattet werden."
Wer selbst nicht bei 40 Grad losstrampeln will, aber eine motivierte Person kennt, könne zudem einfach eine Ersatzperson für den Start benennen.
Zudem betonten die Veranstalter ausdrücklich, dass das SZ-Fahrradfest kein Rennen sei: "Fahrt in eurem eigenen Tempo, passt eure Belastung den Wetterbedingungen an und nehmt euch die Zeit, die ihr benötigt."
Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Ove Landgraf