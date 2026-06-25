Dresdner Hebammen-Team bringt laufend gute Leistungen

Dresden - Vier Hebammen der Uniklinik Dresden haben vergangene Woche gezeigt, dass sie nicht nur im Kreißsaal Tempo machen, sondern auch sportlich ein erstaunlich eingespieltes Team sind.

Die Uniklinik-Hebammen Michaela Eichele (44, l.), Johanna Albert (41), Josephine Behrenwald (39) und Nina Wolff (26) sind auch außerhalb der Arbeit ein eingespieltes Team. © privat

So gingen die vier Kolleginnen bei der REWE Team Challenge gemeinsam an den Start und brachten die fünf Kilometer durch die Innenstadt in einer zusammengerechneten Teamzeit von nur einer Stunde und 44 Minuten hinter sich.

"Damit haben sie den 10. von 814 Plätzen gewonnen", berichtet Uniklinik-Pressesprecher Alexander Hesse stolz.

"Wir sind einfach ein sehr sportliches und junges Team, das auch in seiner Freizeit gerne Sport macht", erklärt Hebamme Johanna Albert (41) hingegen bescheiden.

Dass Teamgeist bei ihnen nicht nur ein Schlagwort ist, zeigte sich vergangenen Samstag erneut im Dienst: Während einer Geburt im Uniklinik-Kreißsaal kam um 18.57 Uhr die kleine Tamina und somit das 1000. Baby des Jahres zur Welt.