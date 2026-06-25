Dresdner Hebammen-Team bringt laufend gute Leistungen

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Vier Hebammen der Uniklinik Dresden sind nicht nur im Kreißsaal ein eingespieltes Team, auch bei der REWE Team Challenge überzeugten sie gemeinsam.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Vier Hebammen der Uniklinik Dresden haben vergangene Woche gezeigt, dass sie nicht nur im Kreißsaal Tempo machen, sondern auch sportlich ein erstaunlich eingespieltes Team sind.

Die Uniklinik-Hebammen Michaela Eichele (44, l.), Johanna Albert (41), Josephine Behrenwald (39) und Nina Wolff (26) sind auch außerhalb der Arbeit ein eingespieltes Team.
Die Uniklinik-Hebammen Michaela Eichele (44, l.), Johanna Albert (41), Josephine Behrenwald (39) und Nina Wolff (26) sind auch außerhalb der Arbeit ein eingespieltes Team.  © privat

So gingen die vier Kolleginnen bei der REWE Team Challenge gemeinsam an den Start und brachten die fünf Kilometer durch die Innenstadt in einer zusammengerechneten Teamzeit von nur einer Stunde und 44 Minuten hinter sich.

"Damit haben sie den 10. von 814 Plätzen gewonnen", berichtet Uniklinik-Pressesprecher Alexander Hesse stolz.

"Wir sind einfach ein sehr sportliches und junges Team, das auch in seiner Freizeit gerne Sport macht", erklärt Hebamme Johanna Albert (41) hingegen bescheiden.

Dresden: Brütende Hitze bei Fahrradfest in Dresden: Das müssen Teilnehmer beachten
Dresden Lokal Brütende Hitze bei Fahrradfest in Dresden: Das müssen Teilnehmer beachten

Dass Teamgeist bei ihnen nicht nur ein Schlagwort ist, zeigte sich vergangenen Samstag erneut im Dienst: Während einer Geburt im Uniklinik-Kreißsaal kam um 18.57 Uhr die kleine Tamina und somit das 1000. Baby des Jahres zur Welt.

Mama Jessica und Papa Tom (l.) sind stolze Eltern des 1000. Jubiläums-Babys Tamina. Auch Klinik-Direktorin Pauline Wimberger und Oberarzt Matej Komar sind begeistert.
Mama Jessica und Papa Tom (l.) sind stolze Eltern des 1000. Jubiläums-Babys Tamina. Auch Klinik-Direktorin Pauline Wimberger und Oberarzt Matej Komar sind begeistert.  © Universitaetsklinikum Carl Gustav Carus
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Jede Geburt ist für die Hebammen der Uniklinik eine besondere Erfahrung.
Jede Geburt ist für die Hebammen der Uniklinik eine besondere Erfahrung.  © picture alliance/dpa
Der Alltag von Hebammen ist neben Nachtschichten und aufwendigen Geburten sehr anspruchsvoll.
Der Alltag von Hebammen ist neben Nachtschichten und aufwendigen Geburten sehr anspruchsvoll.  © imago/Sylvio Dittrich

Für die Hebammen Alltag und Ausnahmesituation zugleich. "Wir sind immer mit Herzblut und Leidenschaft dabei und unterstützen werdende Eltern mit Ausdauer und Freude", betont Hebamme Johanna.

Titelfoto: privat

Mehr zum Thema Dresden Lokal: