Riesenplakat im Alaunpark aufgetaucht: Was es damit auf sich hat
Dresden - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde im Dresdner Alaunpark ein großes Banner zwischen mehreren Bäumen angebracht.
Auf dem Banner steht die Aufschrift "AfD-Parteitag blockieren! - 04.07. Erfurt Ticket sichern!" sowie das Logo der Gruppe "Dresden Widersetzen".
Auf Anfrage von TAG24 teilte die Polizei mit, dass ihr der Vorfall bislang nicht bekannt gewesen sei. Entsprechend seien bislang auch keine Maßnahmen eingeleitet worden.
Hintergrund der Aktion ist offenbar der Bundesparteitag der AfD, der am 4. und 5. Juli in Erfurt stattfinden soll. Dort will die Partei unter anderem einen neuen Bundesvorstand wählen.
Mit dem Banner wirbt "Dresden Widersetzen" augenscheinlich für Proteste gegen die Veranstaltung und ruft zur Teilnahme an den geplanten Aktionen in der thüringischen Landeshauptstadt auf.
Titelfoto: xcitepress/Tyran Sobadky