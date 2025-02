Sächsische Notärzte unterstützt von KI-Algorithmus: Telemedizin als schnelle Hilfe bei Schlaganfällen

"Mitunter ist ein Krankenhaus näher, doch das andere bietet spezialisierte Schlaganfalltherapien an. In solchen Situationen könnte unser Algorithmus in Sekundenschnelle eine Entscheidung treffen", erklärt Jessica Barlinn, Projektleiterin und Neurologin an der Dresdner Hochschulmedizin.

Der KI-Algorithmus hilft Notärzten, in Sekundenbruchteilen zu entscheiden, welches Krankenhaus die beste Behandlung bieten kann - und das in Echtzeit!

Das Uniklinikum Dresden bietet insgesamt zwölf Kliniken in Ostsachsen Unterstützung bei Patienten mit Schlaganfall an. So bekommen diese etwa direkt Expertenrat per Video und werden dann, falls nötig, schnell in spezialisierte Kliniken gebracht.