Santa Maria! TAG24 testet die neue "Offizielle KAISERMANIA Fantour"

Dresden - Seit 20 Jahren pulsiert die Stadt zum Kaisermania-Konzert-Marathon im Ausnahmezustand. Die Auftritte des Schlagerstars Roland Kaiser (71) am Elbufer sind stets sofort ausverkauft, Tausende Fans aus der gesamten Republik machen die sächsische Landeshauptstadt für mehrere Tage zur Kaiser-Hauptstadt. Zum 20-Jahre-Jubiläum der Kaisermania lockt jetzt ein neues Highlight: Gerade startete die erste "Offizielle KAISERMANIA Fantour" mit den Roten Doppeldeckern.

Jamie (24), Julia (27), Julia (25) und Pascal (23, v.l.) sind begeistert von der Kaisermania Fantour. © Norbert Neumann

Getreu dem Titel "Alles, was du willst" stimmten sich die Fans bei Prosecco, Kaiser-Songs und vielen Anekdoten zur "Affäre" Roland Kaiser und Dresden bei der 90-minütigen Stadtrundfahrt auf die Konzerte ein.

"Ich glaub, es geht schon wieder los" tönt aus den Lautsprechern, als sich der geschmückte Rote-Doppeldecker-Bus am Stadtmuseum in Bewegung setzt. Live-Guide Frank (58) begrüßt die Gäste mit einem "Gut, dass Ihr da seid". Gelockert vom Prosecco schmettern die ersten Fans schon bald die Songs mit.

Pausiert wird nur, wenn Frank aus Rolands kaiserlicher Vergangenheit plaudert oder Wissenswertes aus der Musik- und Festkultur der Stadt erzählt.

So erinnert er auf der Fahrt durch die Altstadt, Strehlen und Blasewitz an Roland Kaisers Auftritte im Kulturpalast, der Semperoper und zur Stadion-Eröffnung und zeigt die letzte Adresse der Bar "Treppe", in der Kaiser einst nach seinen Auftritten entspannte.