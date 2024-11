Genehmigung erteilt: Sarrasani darf Feuer-Show spielen, aber nur ohne Feuer!

Dresden - Mit seiner Entscheidung ging André Sarrasani (52) volles Risiko ein! Trotz Nutzungsuntersagung und drohendem Zwangsgeld in Höhe von 24.000 Euro ließ der Magier die Premiere seiner Show "Atlantis on Fire" am Donnerstagabend über die Bühne laufen. Nun gibt es vonseiten der Stadt Dresden grünes Licht, gleichzeitig jedoch auch schlechte Nachrichten.