Schilder-Posse nach Jahren beendet: In Altübigau herrscht wieder Ordnung

Dresden - Anwohner in Altübigau ärgern sich seit Jahren über eine Schilderposse. So warnt am alten Dorfkern ein Sackgassen-Verkehrszeichen Autofahrer, dass die Weiterfahrt nicht möglich sei. Aber: Dort führt nur ein Fußweg lang. An der eigentlichen Straße "Altübigau", die in die Elbe mündet, fehlt das Warnschild.