Kiez-Konsum in Dresden-Neustadt bald zu: Vermieter hat schon neue Pläne

Dresden - Die Konsum-Filiale an der Alaunstraße in der Neustadt soll zum Jahresende schließen . Was passiert danach mit der Immobilie?

In der Neustadt eine Institution: Der Konsum an der Alaunstraße soll zum Jahresende schließen. © Petra Hornig

Seit März 1996 nutzt der Supermarkt das Erdgeschoss des Gebäudes.

Eigentümerin ist die Vonovia, die in Dresden rund 39.000 Wohnungen verwaltet.

Der Mietvertrag für die etwa 2000 Quadratmeter große Gewerbefläche läuft derzeit noch - ein konkretes Enddatum nannte der Bochumer Konzern nicht.

"Wir haben bereits Interesse für die Fläche registriert", erklärte Unternehmenssprecher Matthias Wulff (49) gegenüber TAG24.