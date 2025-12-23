Schon zwei Vorfälle: An Dresdens Autobahnen sind Steinewerfer unterwegs

Dresden - Offenbar hat bei einigen die Langeweile gefährliche Auswirkungen: Innerhalb weniger Tage flogen gleich zweimal Steine auf die Autobahn, trafen dort Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde bislang niemand verletzt.

Von dieser Brücke krachte ein Stein in einen Transporter. © Bildmontage: Holm Helis / imago

Der Schreck war groß: Am Freitag gegen 18 Uhr war eine Frau mit ihrem Auto auf der A4 Richtung Görlitz am Rasthof "Löbauer Wasser" unterwegs.

Plötzlich schlug ein Stein in die Beifahrerseite ein, hinterließ auf der Frontscheibe einen 20 Zentimeter langen Riss. Der Schaden liegt bei rund 350 Euro.

Die Polizei konnte noch zwei Personen in der Nähe feststellen. Ob sie damit zu tun hatten, ist noch unklar.

Bereits am Montag ein ganz ähnlicher Vorfall: Hier war ein Transporter-Fahrer (49) auf der A17 bei Bannewitz Richtung Dresden unterwegs.