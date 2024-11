Schwarzbau am Bellevue: Gutachten listet Schadenssumme auf

Dresden - Dieser Schwarzbau sorgte über Dresden hinaus für Aufregung: Im Juli errichteten die Betreiber des Bellevue-Hotels in ihrem elbseitigen Garten ein 80 Meter langes Riesen-Zelt . Nun liegen sowohl eine vorläufige Schadenssumme als auch ein Gutachten vor.

Die Verwaltung hatte damals zwar einen Baustopp angeordnet . Der wurde jedoch übergangen: Die fünftägige Firmensause mit 350 Teilnehmern fand statt. Später bat Hotel-Manager Sebastian Klink (43) öffentlich um Entschuldigung , kündigte eine Aufarbeitung des Vorfalls an.

Die genaue Summe könne aber erst nach Abschluss der Planungen für die Wiederherstellung genannt werden. Parallel dazu laufe ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Denn mit dem ungenehmigten Zeltbau hätten die Hotelbetreiber gegen das sächsische Denkmalschutzgesetz verstoßen, bekräftigte das Rathaus.

Vor Ort ist Gras über die Sache gewachsen, Spuren der Firmenfeier sind kaum noch zu erkennen. Und das, obwohl bislang noch gar keine Arbeiten stattfanden. "Das freut mich sehr", sagte Klink. Trotzdem hat er genaue Vorstellungen: Für die Bodenverdichtungen sind Auflockerungen und Wurzelbelüftungen geplant.

"Als Kompensation für abgeschnittene Äste wird es Ersatzpflanzungen geben." Da das Zeitfenster für Neupflanzungen in diesem Jahr aber so gut wie geschlossen ist, kommen die Bäume erst 2025 in die Erde.