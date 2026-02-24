"Schweren Herzens müssen wir Abschied nehmen": KeXerei verlässt Bahnhof Mitte

Dresden - Nach 21 Jahren zieht sich die "KeXerei" aus dem Bahnhof Dresden-Mitte zurück. Am Samstag endet der Verkauf selbst hergestellter Produkte. Künftig soll ein anderes Franchise-Konzept in Form eines Mini-Supermarkts im DB-ServiceStore etabliert werden.

Bald ist Schluss: Die "KeXerei" verlässt den DB-ServiceStore im Bahnhof Mitte. © privat

"Schweren Herzens müssen wir Abschied nehmen", sagt "KeXerei"-Chef Matthias Walther (58) gegenüber TAG24. Der Schritt sei jedoch notwendig geworden, um die eigene Philosophie bewahren zu können.

"Die Valora-Gruppe als aktueller Betreiber will den Store unter der Marke 'avec' weiterführen. Da ist man dann wegen strikter Vorgaben hinsichtlich des Angebots nur noch die Marionette", betont der 58-Jährige.

Gerade das eigene Bäckerei-Sortiment sei für einen DB-ServiceStore deutschlandweit einzigartig gewesen. "Dass wir diese Waren verkaufen können, haben wir zur Eröffnung im Jahr 2005 als Bedingung festgelegt."

Die nun geforderten Veränderungen würden daher nicht passen, so Walther, wenngleich die Nachfrage stets "sehr gut" gewesen sei. Laut Verkäufer Maurice Lichter (26) waren vor allem belegte Brötchen, Zigaretten und Bier besonders beliebt. "Viele Leute haben schon nachgefragt, wie es hier weitergeht."