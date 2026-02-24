Nächster Warnstreik trifft DVB: Am Freitag steht in Dresden (fast) alles still

Dresden - Am Freitag stehen Bus und Bahn in Dresden still. Im Zuge des angekündigten Warnstreiks müssen Dresdnerinnen und Dresdner am Freitag schauen, wie sie zur Arbeit kommen.

Am Freitag kommt es in Dresden zu massiven Einschränkungen im ÖPNV. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Bereits Anfang Februar hatte die Gewerkschaft ver.di zum Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Am Freitag, dem 27. Februar, trifft es die sächsische Landeshauptstadt erneut.

Der gesamte DVB-Bereich wird dabei ganztägig bestreikt, wie Pressesprecher Falk Lösch gegenüber TAG24 am Dienstagnachmittag erklärte.

Heißt: Die Straßenbahnen, zwei Drittel der Buslinien und möglicherweise auch die Bergbahnen fahren nicht. Die Schwebebahn fährt im Zuge von Erneuerungsarbeiten noch bis zum 13. März ohnehin nicht.

"Die Fähren sind wahrscheinlich im Einsatz", sagte Lösch weiter. Ebenso einige Buslinien, auf denen Subunternehmen der Dresdner Verkehrsbetriebe im Einsatz sind.

Der DVB-Sprecher betonte, dass die Gewerkschaft ver.di für den bundesweiten Streik verantwortlich ist: "Wir würden gerne weiter fahren."