Internet-Ausfall in Dresden: Hunderte Vodafone-Kunden können Montagmittag aufatmen

Dresden - Seit Sonntag waren Dutzende Haushalte in der Dresdner Neustadt von einer Internet-Störung betroffen.

Internetanbieter "Vodafone" arbeitet derzeit an einer Behebung der Störung. (Symbolbild) © Wolf von Dewitz/dpa

Insgesamt 330 Vodafone-Kunden hatten seit Sonntagmittag, gegen 11.30 Uhr, keinen Zugriff mehr auf ihr Kabel-TV, Breitband-Internet und ihre Festnetz-Telefonie, wie Vodafone gegenüber TAG24 am Montagvormittag mitteilte.

Kurz darauf das große Aufatmen: "Diese lokale Einzelstörung bei 330 Festnetz-Kunden in einem sehr kleinen Teil von 01099 Dresden ist bereits seit 11.50 Uhr wieder behoben", erklärte Vodafone in einer späteren Mitteilung.

Grund für die Störung sei laut Vodafone ein Anbindungsfehler an einem örtlichen Verstärkerpunkt gewesen, der zwischenzeitlich ohne Stromversorgung da gestanden und somit "einen sehr kleinen Teil seines Glasfaserkabelnetzes" beeinträchtigt habe.

Reparaturmaßnahmen seien bereits am Sonntag eingeleitet worden.