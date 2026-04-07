Schweres Militärgerät am Dresdner Himmel gesichtet: Was war da los?

Dresden - Am Dienstagmorgen war im Luftraum über Dresden einiges los. Gleich zwei Hubschrauber der Bundeswehr überflogen die sächsische Landeshauptstadt.

Ein wahrer Koloss am Himmel: Ein CH53-Hubschrauber flog im Rahmen einer Übung über Dresden. © privat

Zwischen 8.45 Uhr und 9.02 Uhr konnte man vom Boden aus beobachten, wie ein mächtiger CH53-Transporthubschrauber (im Bild) in circa 500 Metern Höhe über die Stadt flog, wie ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr auf TAG24-Anfrage mitteilte.

Das elf Tonnen schwere Militärgerät wird von der Luftwaffe in der Regel zur Beförderung von Personen und Material eingesetzt.

Am Dienstagmorgen war der Hubschrauber aber "im Rahmen des täglichen Routineübungs- und Ausbildungsflugbetriebs" unterwegs, so der Sprecher weiter.

Auf ähnlicher Mission war nur kurze Zeit später, gegen 9.17 Uhr, ein Schulungshubschrauber vom Typ "EC 135".

Dieser war in Holzdorf (Sachsen-Anhalt) gestartet und setzte zu einem Übungsanflug auf den Flugplatz Dresden an.